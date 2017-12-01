Екс-радник Трампа Флінн визнав себе винним у наданні ФБР неправдивих свідчень

Колишній радник президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень Федеральному бюро розслідувань (ФБР) щодо розмов з російським послом Сергієм Кисляком у грудні 2016 року під час перехідного періоду у США.

Читайте такожГенералу Флінну висунуто звинувачення в дачі неправдивих свідчень ФБР Про це повідомляє The New York Times.

Визнання винуватості екс-радником Трампа, який сьогодні постав перед федеральним судом у Вашингтоні, свідчить, що він взаємодіяв зі слідством у справі розслідування офісом Мюллера можливого російського втручання у вибори в США у 2016 році.

Його згода на визнання вини вказує, що Флінн надав інформацію прокурорам, що може допомогти подальшому розслідуванню.

Як повідомляв УНІАН, Флінн обіймав посаду радника Трампа менше місяця. У відставку з цієї посади він подав 14 лютого після публікацій в ЗМІ про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з російським послом у США Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса.

В обвинуваченні йдеться, що Флінн увів в оману агентів ФБР 24 січня 2017 року, через декілька днів після інавгурації Трампа, сказавши їм, що не просив російського посла не посилювати напругу у відносинах між Вашингтоном і Москвою в результаті запровадження санкцій адміністрацією Барака Обами.