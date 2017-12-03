Прем'єр Іспанії: із сепаратистським процесом у Каталонії покінчено

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що сепаратистському процесу в Каталонії покладено край. Про це він сказав у суботу, повідомляє ТАСС з посиланням на El Mundo.

Рахой наголосив, що з сепаратистським "процесом покінчено". "На цей момент законність відновлено, і довіра почала повертатися", - зазначив прем'єр.

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За словами глави кабміну, зараз ситуація в автономній області поліпшилася. Він вважає, що в Каталонії пройдуть "нормальні, легальні вибори з гарантіями нейтральності інституцій".

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, що мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду щодо запровадження прямого управління в регіоні.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив уряд Каталонії і каталонський парламент і призначив дострокові вибори в Каталонії на 21 грудня.

Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунті, заколоті і розтраті.

2 листопада Національна судова колегія Іспанії постановила взяти під варту вісім політиків, у тому числі колишнього заступника голови автономії Оріоля Жункераса. Відправлений у відставку лідер Каталонії Карлес Пучдемон і четверо інших екс-членів каталонського уряду виїхали до Бельгії і проігнорували виклик для надання свідчень до Мадрида.

3 листопада Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт Пучдемона. Постанова стосувалася і чотирьох колишніх міністрів, які втекли до Бельгії. 5 листопада Пучдемон і четверо колишніх чиновників здалися бельгійській поліції.