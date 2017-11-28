Арештовані каталонські політики визнають владу Мадрида та просять їх звільнити

Заарештований екс-віце-президент женералітату Каталонії та екс-міністри від партії "Республіканська лівиця Каталонії" направили до Верховного суду лист, у якому погоджуються з владою Мадрида над регіоном та просять звільнення з-під варти.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

У листі відсторонений віце-президент женералітату Каталонії Оріол Жункерас та екс-міністри погодилися з введенням прямого управління Мадрида за статтею 155.

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Політики зазначили, що попри визнання контролю вони не відмовляються від своїх політичних переконань, однак будуть їх захищати їх "шляхами діалогу та переговорів".

У зв'язку з цим вони просять дати їм право вийти на волю до засідання суду.

Повідомляється, що Національний суд визначив наступний понеділок днем розгляду апеляцій проти ув'язнення Жункераса та 7 екс-міністрів, яких звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Раніше повідомлялося, що колишній речник женералітату (уряду) Каталонії Жорді Турулл та колишній міністр території Хасеп Рулл звернулися до Національного суду з проханням звільнити їх, стверджуючи, зокрема, те, що вони не продемонстрували жодного опору щодо активації 155 статті Конституції Іспанії, що вводить пряме управління над автономією.

Нагадаємо, іспанський суд арештував низку членів уряду колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Сам Пучдемон та ще чотири міністри втекли до Бельгії. Після того як Мадрид видав європейський ордер на арешт відстороненого лідера регіону, Пучдемон здався поліції. Утім, суд залишив його на волі під особисте зобов'язання. 17 листопада суд у Бельгії має розглянути питання екстрадиції Пучдемона та міністрів до Іспанії.