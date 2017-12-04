В Австралії депутат зробив пропозицію своєму колезі просто у парламенті (відео)

Австралійський депутат в ході дискусії про одностатеві шлюби зробив пропозицію руки і серця своєму партнеру. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Законодавець Тім Вілсон зробив пропозицію чоловікові, з яким живе вже 9 років. Його обранець відповів "так" - втім, пара вирішила дочекатися легалізації одностатевих шлюбів у країні.

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Це може статися вже 7 грудня - саме тоді за відповідний закон буде голосувати парламент. На осінньому референдумі таку ініціативу підтримала більшість - 62% учасників голосування. Австралія може стати вже 26 країною, де легалізовані одностатеві шлюби.