Суд в Іспанії відпустив шістьох колишніх каталонських урядовців під заставу

Суддя верховного суду Іспанії в понеділок, 4 грудня, ухвалив рішення відпустити під заставу шістьох колишніх членів каталонського уряду, затриманих на початку листопада. Розмір застави становить 100 тисяч євро. Водночас колишній віце-прем'єр каталонського уряду Уріол Жункерас, екс-міністр внутрішніх справ регіону Жоакім Форн та двоє лідерів руху за незалежність Каталонії - Жорді Санчес та Жорді Куїшар - залишаться за ґратами, як повідомляє DW.

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Нагадаємо, після проголошення незалежності Каталонією Мадрид запровадив пряме правління в регіоні та відсторонив від посад членів регіонального уряду. 2 листопада іспанський суд видав ордер на арешт дев'ятьох колишніх членів уряду Каталонії у зв'язку з розслідуванням щодо ймовірного заколоту, заворушень та шахрайства. Екс-спікерку парламенту Каталонії Карме Форкадель теж затримали, але 10 листопада відпустили під заставу в 150 тисяч євро.

Тим часом у Бельгії 4 грудня суд розглядає питання щодо екстрадиції відстороненого від влади лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, а також ще чотирьох колишніх міністрів, які виїхали разом з ним до цієї країни. Мадрид видав щодо них європейський ордер на арешт. Пучдемон та міністри прибули до суду.

Арешти колишніх міністрів та лідерів руху за незалежність регіону ставали приводом для масових демонстрацій у Барселоні - сотні тисяч людей вимагали звільнення ув'язнених.