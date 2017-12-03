Пучдемон вирішив не залишати Бельгію до виборів у Каталонії

Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишиться в Бельгії до виборів 21 грудня в своїй рідній провінції, оскільки він бореться проти екстрадиції до Іспанії, повідомляє Украинская правда.

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Пучдемон, що очікує можливої ​​екстрадиції до Іспанії, де він звинувачується у заколоті і зловживанні державними коштами, балотується на виборах на чолі платформи "Все для Каталонії".

До її складу входять люди з його консервативної, сепаратистської партії PDeCAT, а також представники громадянського суспільства.

"У будь-якому випадку вони будуть (в Брюсселі) до 21 грудня, і, за моїми розрахунками, це може тривати до середини січня", - сказав адвокат Жауме Алонсо Куевілльс каталонському радіо Rac1, маючи на увазі Пучдемона і чотирьох його колишніх міністрів.

Всі вони втекли до Бельгії в жовтні, ігноруючи повістки в іспанський суд.

"Я переконаний, що незалежно від того, що станеться, вони вдадуться до апеляції", - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, що мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент 27 жовтня проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

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Іспанія виступила проти незалежності Каталонії, і того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду щодо запровадження прямого управління в регіоні.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив уряд Каталонії і каталонський парламент і призначив дострокові вибори в Каталонії на 21 грудня.

Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунті, заколоті і розтраті.

2 листопада Національна судова колегія Іспанії постановила взяти під варту вісім політиків, у тому числі колишнього заступника голови автономії Оріоля Жункераса. Відправлений у відставку лідер Каталонії Карлес Пучдемон і четверо інших екс-членів каталонського уряду виїхали до Бельгії і проігнорували виклик для надання свідчень до Мадрида.

3 листопада Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт Пучдемона. Постанова стосувалася і чотирьох колишніх міністрів, які втекли до Бельгії. 5 листопада Пучдемон і четверо колишніх чиновників здалися бельгійській поліції.