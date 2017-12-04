Через співпрацю колишніх помічників Трампа зі слідством Білий дім охопила параноя - ЗМІ

Параноїдальні думки про прослуховування охопили Білий дім й колишніх помічників президента США Дональда Трампа на тлі активізації розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, передає Європейська правда.

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Як відомо, колишній радник з питань національної безпеки Майкл Флінн погодився співпрацювати зі слідством в рамках досудової угоди, досягнутої на минулому тижні, що підсилює вже існуючу тривогу в колі Трампа щодо іншої секретної угоди, яка була укладена раніше цього літа колишнім помічником кампанії Джорджом Пападопулосом, про співпрацю з ким замовчувалося протягом декількох місяців.

"Кожен параноїк. Усі думають, що їх записують", - сказало джерело, близьке до Білого дому Трампа. Повідомляється, що адвокати Білого дому та приватні юристи, що представляють як нинішніх, так і колишніх помічників Трампа, розповіли виданню, що вони негайно почали дзвонити своїм клієнтам, як тільки дізналися про досудові угоди про співпрацю зі слідством Пападопулоса та Флінна.

Зокрема, адвокати запитували, чи мали вони будь-які розмови з колишніми колегами, які могли б бути таємно записані. Окрім того, юристи попросили уникати бесід з ким-небудь, крім персональних адвокатів, на тему розслідування про втручання Росії у вибори.

"Вони, ймовірно, дуже сильно налякані", - сказав адвокат, який представляє старшого помічника Трампа в рамках розслідування. "А як тут можна не злякатися?" - додав він.

Як повідомлялося, колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.

У Білому домі заявили, що визнання колишнім радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном дачі неправдивих свідчень ФБР не стосується нікого, крім нього самого.