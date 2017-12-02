Флінн контактував не лише з Росією - ЗМІ

Майкл Флінн, колишній радник президента Дональда Трампа з національної безпеки, визнав, що контактував з російським дипломатом для того, щоб відкласти голосування в Раді Безпеки ООН за проектом резолюції, потенційно небезпечної для Ізраїлю, передає Голос Америки. Однак дипломати, знайомі з ситуацією, але бажаючі зберегти анонімність, стверджують, що Росія була єдиною країною, з якою намагалися домовитися Флінн і інший радник Трампа – його зять Джаред Кушнер.

Читайте такожБілий дім прокоментував визнання провини Флінном у наданні неправдивих свідчень 23 грудня 2016 року, в часи, що передували голосуванню в Радбезі, Флінн також телефонував до представництва Уругваю та Малайзії в ООН. У свою чергу, Кушнер по телефону розмовляв з послом Великобританії в США.

Зусилля Флінна і Кушнера не дали результатів. Радбез ухвалив резолюцію, в якій Ізраїль закликають до припинення будівництва єврейських поселень на палестинських територіях. Резолюцію підтримали 14 держав, США – утрималися.

Дональд Трамп, який використовував проізраїльську риторику під час виборчої кампанії, вступив на посаду через місяць - 20 січня 2017 року.

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив агентству Reuters, що Ізраїль звернувся до штабу Трампа з проханням про допомогу, після того, як Адміністрація Барака Обами відмовилася скористатися правом вето та не допустити прийняття резолюції. Після цього, співробітники штабу Трампа звернулися до іноземних урядів, включаючи Росію, з проханням перенести голосування або заблокувати резолюцію.

Закон Логана, прийнятий у 1799 році, забороняє приватним особам США, які не мають відповідних повноважень від федерального уряду, вести переговори з іноземними урядами. 23 грудня Трамп, Кушнер і Флінн мали статусприватних осіб. За всю історію США, тільки два американці були притягнуті до відповідальності за цим законом – в 1802 і 1852 році, проте жоден з них не був визнаний винним.