Керівництво соціал-демократів погодило переговори про коаліцію з партією Меркель

Президія Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у понеділок, 4 грудня, погодила початок керівництвом партії переговорів із блоком партій ХДС/ХСС про створення так званої "великої коаліції", повідомляє DW.

При голосуванні лише одна особа утрималася. Рішення президії ще повинен схвалити з'їзд партії, який має відбутися в Берліні 7-9 грудня.

Утім, рішення про початок переговорів не означатиме, що вони обов'язково призведуть до утворення "великої коаліції", яка керувала в Німеччині чотири останні роки.

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Наприкінці минулого тижня лідер соціал-демократів Мартін Шульц (Martin Schulz) зазначив, що остаточне рішення про початок коаліційних переговорів повинен ухвалити з'їзд партії. Він назвав "фальшивими" повідомлення про те, що соціал-демократи на зустрічі у президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) ввечері у четвер, 30 листопада, вже дали згоду на участь у переговорах з партією канцлерки Анґели Меркель та Християнсько-соціальним союзом.

Нагадаємо, після непереконливого результату на виборах до Бундестагу 24 вересня СДПН заявила про перехід в опозицію та відкинула можливість створення нової "великої коаліції". Однак після провалу переговорів щодо формування коаліції "Ямайка" в Німеччині знову почали обговорювати можливість створення коаліції у складі СДПН та ХДС/ХСС.