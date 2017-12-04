Проплив прямо над акулою: австралійський серфер записав відео небезпечного трюка

Неочікуваний трюк вдалося виконати австралійському серферу – він проплив просто над акулою під час спроби спіймати хвилю.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, страхітливе відео зафіксувала нагрудна камера відчайдуха. Хлопець розповів, що морського хижака побачив уперше в житті. Коли усвідомив, що від щелеп його відділяє всього лиш півметра води, ліг на дошку та якомога тихіше відплив від небезпечного місця.

Ближче до берега хижачка могла припливти у пошуках теплішої води.

Як повідомляв УНІАН, влітку інший австралійський серфер дивом врятувався від триметрової акули, яка вчепилася йому у стегно. 37-річний Марсель Брандлер відчайдушно намагався відбитися від хижачки, і вже майже втратив надію, коли на допомогу прийшла величезна хвиля. І віднесла його подалі від людожерки.