Найманці з РФ після Донбасу та Сирії допомагають ще одному "другу" Путіна

Бійці російських приватних військових компаній, які раніше воювали на сході України і в Сирії, тепер беруть участь у збройному конфлікті в Судані на боці уряду Омара Башира, де вже воюють добровольці з Росії. Про це розповіли Російській службі Бі-бі-сі ветерани кампаній і керівник ЧВК.

"Я чув, що люди туди поїхали і вже навіть повернулися з важкою формою малярії, - підтвердив Бі-бі-сі керівник приватної військової компанії "РСБ-Груп" Олег Крініцин. - У нас інтереси там є, але ми там не воюємо і не беремо", - сказав він. - Там уповільнений прикордонний конфлікт". Співробітники "РСБ-Груп", за його словами, в Судан не поїхали і "знаходяться на місцях своєї дислокації".

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Колишній "міністр оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Ігор Стрєлков (Гіркін), який воював на боці проросійських сепаратистів, також сказав Бі-бі-сі, що чув про нові відрядження у Судан. Кілька днів тому він докладно писав про це у своєму блозі в соціальній мережі "Вконтакте": "Все більше підтверджень того, що "наступна зупинка" в заморських пригоди намічається на Судан".

"Ще пару тижнів тому мені передали інформацію про те, що "Вагнер"(ПВК, яка стала відомою завдяки конфлікту на сході України - Бі-бі-сі) вже готується (після Сирії) їхати саме туди (Південний Судан) - шукають фахівців і перекладачів, що залишилися з часів СРСР (із Суданом СРСР, наскільки пам'ятається, дружив "не дуже", але у сусідній Ефіопії воювали радянські "військові спеціалісти").

Колишній командир батальйону "Схід", який воював на боці самопроголошеної ДНР, Олександр Ходаковський на запитання Бі-бі-сі, чи чув він про відправку добровольців з Росії в Судан, відповів: "Чутки такі ходять, але поки без підтвердження".

Громадянська війна у Судані йде з 2013 року, після того як у 2011 році проголосила незалежність південна частина країни. У Південному Судані розміщені частини міжнародних миротворців чисельністю 12 тисяч чоловік. Своїх військовослужбовців до складу контингенту виділяють країни Африканського союзу.

Офіційно російська влада не визнає участь у збройних конфліктах за кордоном співробітників приватних військових компаній - по російському законодавству це підпадає під статтю "найманство". Але і на сході України, де, за версією російських властей, взагалі немає російських солдатів), і в Сирії (розмір російського військового контингенту невідомий), як розповідали очевидці і родичі загиблих росіян, боролася велика кількість співробітників приватних компаній, пов'язаних із російською владою.

Зовсім недавно у Росії вперше побував президент Судану Омар аль-Башир, обвинувачений Міжнародним кримінальним судом у геноциді під час конфлікту в суданському регіоні Дарфур. Він зустрівся із президентом Володимиром Путіним і заявив, що його країна потребує захисту "від агресивних дій США".

Російська військова активність у цьому регіоні продиктована швидше прагненням довести будь-яку ціну всьому світу, що Росія "здатна проектувати силу", стверджують експерти.