Низка багатіїв Росії визнала знайомство з Путіним "токсичним активом" - Reuters

Загроза запровадження нових санкцій США зробила близькість до президента РФ Володимира Путіна "токсичним активом" для низки найбагатших людей Росії, кажуть представники місцевої ділової еліти.

Журналісти поговорили з двома десятками людей у ділових і політичних колах, багато з яких сказали про атмосферу страху та занепокоєння серед бізнесменів, які бояться потрапити до "чорного списку" США, передає Reuters.

"Люди напружені. Ситуація підвішена. Визнають тебе близьким до Путіна - піди доведи, що не так. Судитися за свої активи проти США важко", - сказало високопоставлене джерело у великій російській компанії.

Підписаний президентом США Дональдом Трампом 2 серпня закон про розширення санкцій зобов'язує американську адміністрацію представити наприкінці січня до Конгресу доповідь про найбільш важливих політичних діячів і бізнесменів, наближених до керівництва Росії.

У доповіді також повинен бути оцінений їхній чистий капітал, джерела доходу та бізнес-зв'язки за межами Росії.

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Юристи, ознайомлені із санкціями, кажуть, що сама доповідь не буде мати юридичної сили, а включення до неї не означає автоматичне застосування санкцій. Однак закон, підписаний Трампом, у цілому підвищує ризики для компаній, що ведуть бізнес з організаціями, які потрапили під санкції.

"Закон дуже поганий, дуже широкий, його застосування може мати будь-які наслідки", - сказав глава другого за величиною російського держбанку ВТБ Андрій Костін на цьому тижні.

Джерело в оточенні великого бізнесмена, який входить до топ-100 списку найбагатших росіян за версією журналу Forbes, каже, що його бос вирішив обмежити свою присутність на публічних заходах, в яких бере участь Путін, щоб не привертати увагу американських чиновників.

"Він просто намагається менше з'являтися поряд з Путіним останнім часом – засідання, зустрічі, наради", - сказало джерело на умовах анонімності.

"Ніхто поки не знає, що буде. Але всі бояться за себе, бояться персональних санкцій. Тому що - а раптом під санкції потрапить взагалі весь російський істеблішмент? Невідомо, тому всі бояться", - сказало джерело, близьке до ще одного російського бізнесмена зі списку Forbes.

Бізнесмен зі 100 найбагатших людей Росії сказав, що не може домогтися ясності від своїх контактів у політичних колах щодо загрози санкцій. На питання, як можна захиститися, він сказав: "Ніяк. Виїхати".

Бізнесмен висловив розчарування російською владою.

"Керівництво (РФ) не вірить, що санкції будуть за жорстким сценарієм. Вони всі живуть у паралельній реальності. Ніхто не хоче слухати бізнес", - сказав бізнесмен на умовах збереження анонімності.

На думку джерела, близького до Кремля й уряду, такі настрої можуть посилитися, якщо санкції вдарять по ще більшій кількості російських олігархів.

Отримати коментар Кремля поки не вдалося.