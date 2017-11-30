Низка багатіїв Росії визнала знайомство з Путіним "токсичним активом" - Reuters
Один з російських бізнесменів вирішив обмежити свою присутність на публічних заходах, у яких бере участь Путін, щоб не привертати увагу американських чиновників.
Загроза запровадження нових санкцій США зробила близькість до президента РФ Володимира Путіна "токсичним активом" для низки найбагатших людей Росії, кажуть представники місцевої ділової еліти.
Журналісти поговорили з двома десятками людей у ділових і політичних колах, багато з яких сказали про атмосферу страху та занепокоєння серед бізнесменів, які бояться потрапити до "чорного списку" США, передає Reuters.
"Люди напружені. Ситуація підвішена. Визнають тебе близьким до Путіна - піди доведи, що не так. Судитися за свої активи проти США важко", - сказало високопоставлене джерело у великій російській компанії.
Підписаний президентом США Дональдом Трампом 2 серпня закон про розширення санкцій зобов'язує американську адміністрацію представити наприкінці січня до Конгресу доповідь про найбільш важливих політичних діячів і бізнесменів, наближених до керівництва Росії.
У доповіді також повинен бути оцінений їхній чистий капітал, джерела доходу та бізнес-зв'язки за межами Росії.
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Юристи, ознайомлені із санкціями, кажуть, що сама доповідь не буде мати юридичної сили, а включення до неї не означає автоматичне застосування санкцій. Однак закон, підписаний Трампом, у цілому підвищує ризики для компаній, що ведуть бізнес з організаціями, які потрапили під санкції.
"Закон дуже поганий, дуже широкий, його застосування може мати будь-які наслідки", - сказав глава другого за величиною російського держбанку ВТБ Андрій Костін на цьому тижні.
Джерело в оточенні великого бізнесмена, який входить до топ-100 списку найбагатших росіян за версією журналу Forbes, каже, що його бос вирішив обмежити свою присутність на публічних заходах, в яких бере участь Путін, щоб не привертати увагу американських чиновників.
"Він просто намагається менше з'являтися поряд з Путіним останнім часом – засідання, зустрічі, наради", - сказало джерело на умовах анонімності.
"Ніхто поки не знає, що буде. Але всі бояться за себе, бояться персональних санкцій. Тому що - а раптом під санкції потрапить взагалі весь російський істеблішмент? Невідомо, тому всі бояться", - сказало джерело, близьке до ще одного російського бізнесмена зі списку Forbes.
Бізнесмен зі 100 найбагатших людей Росії сказав, що не може домогтися ясності від своїх контактів у політичних колах щодо загрози санкцій. На питання, як можна захиститися, він сказав: "Ніяк. Виїхати".
Бізнесмен висловив розчарування російською владою.
"Керівництво (РФ) не вірить, що санкції будуть за жорстким сценарієм. Вони всі живуть у паралельній реальності. Ніхто не хоче слухати бізнес", - сказав бізнесмен на умовах збереження анонімності.
На думку джерела, близького до Кремля й уряду, такі настрої можуть посилитися, якщо санкції вдарять по ще більшій кількості російських олігархів.
Отримати коментар Кремля поки не вдалося.