У Росії оголосили перших ЗМІ-іноземних агентів

Міністерство юстиції Росії оголосило іноземними агентами дев'ять американських ЗМІ, в тому числі «Голос Америки», «Радіо Свобода», а також проект Крым.Реалии. Про це УНІАН повідомили у Мін'юсті Росії.

«5 грудня відповідно до Закону Російської Федерації «Про засоби масової інформації», рішеннями Мін'юсту Росії іноземними засобами масової інформації, які виконують функції іноземного агента, визнані: «Голос Америки», Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РСЕ/РС), Телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирська служба Радіо Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии», - йдеться в повідомленні.

25 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон, що містить норми про ЗМІ, які виконують функції іноземних агентів. Відповідно до закону, іноземними агентами можуть бути визнані ЗМІ, які отримують фінансову допомогу від інших держав або іноземних організацій. Рішення про те, які ЗМІ будуть віднесені до іноземних агентам, приймає Мін'юст.

Голова комітету Держдуми з інформаційної політики Леонід Левін зазначав, що під дію закону не підпадатимуть російські медіа, які мають іноземне фінансування.

Читайте такожЄС: російський закон про ЗМІ-іноагентів загрожує свободі слова

У Раді федерації заявили, що відповідні поправки стали вимушеною відповіддю на "утиск російських ЗМІ в США", зокрема, визнання RT America іноземним агентом.

Довідка УНІАН. Перші обмеження для іноземних ЗМІ в РФ були введені у 2014 році, коли російський парламент прийняв закон, що забороняє іноземним інвесторам мати більше 20% акцій російських ЗМІ. Це призвело до виходу багатьох іноземних гравців з російського медіаринку, але не торкнулося діяльності великих міжнародних ЗМІ, які публікуються і російською мовою, таких як BBC, Deutsche Welle або Radio Free Europe/Radio Liberty.

Нове законодавство поширюється на іноземні ЗМІ, що працюють на російській мові без акредитації в МЗС, а також російські медіа, які так чи інакше фінансуються з-за кордону. Ці засоби масової інформації мають розкрити повну інформацію про своє фінансування і бюджети, а опубліковані ними матеріали повинні будуть мати маркування «іноземного засобу масової інформації».