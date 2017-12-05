Верховний суд Іспанії відкликав міжнародний ордер на арешт Пучдемона

15:34, 05 грудня 2017
Світ
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Ордер на арешт відкликаний, оскільки Пучдемон і ще чотири колишні члени уряду Каталонії виявили бажання повернутися в Іспанію для участі в регіональних виборах.

Карлес Пучдемон / REUTERS

Верховний суд Іспанії зняв ордер на міжнародний арешт екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона, повідомляє РИА «Новости» з посиланням на повідомлення суду.

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«Суддя Пабло Льярена прийняв рішення зняти європейський ордер на арешт колишнього глави уряду [Каталонії] Пучдемона і тих колишніх членів уряду, які перебувають в Бельгії», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Пучдемон і його прихильники мають намір повернутися в Каталонію, щоб взяти участь у виборах у Каталонії, які відбудуться 21 грудня.

Раніше повідомлялося, що Пучдемон анонсував другий тур референдуму про незалежність автономії.

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Теги: #незалежність Каталонії#ордер на арешт Пучдемона