В Іспанії затримали найбільшу за 18 років партію кокаїну з Колумбії

Правоохоронні органи Іспанії вилучили майже шість тонн кокаїну в андалуському місті Альхесірас. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Зоідо, передає РБК.

«Майже шість тонн кокаїну було вилучено в Альхесірасі. Ринкова вартість наркотику становить €210 млн», - повідомив Зоідо. Ця сума еквівалентна $250 млн.

Читайте такожДельфіни навчилися видобувати наркотики з отруйних риб

Вилучений кокаїн перевозився у контейнерах з бананами з Колумбії. Операція проводилася Національною гвардією Іспанії спільно з митною службою.

Це найбільша партія кокаїну, затримана в Іспанії за останні 18 років, уточнює Rеuters. Вантаж був упакований у брикети по 1 кг і забезпечений позначками — залежно від пункту призначення, де повинен був опинитися в підсумку.

За даними агентства, арештовано три людини, у тому числі голова транспортної компанії, чиї контейнери були використані при перевезенні. Не виключено, що арештів буде більше, вказує Reuters, адже в Іспанії зараз відкриті як мінімум два розслідування, пов'язані з контрабандою наркотиків.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Колумбії конфіскували рекордні 12 тонн кокаїну.