У Колумбії конфіскували рекордні 12 тонн кокаїну (фото)

Поліція Колумбії вилучила у наркоторговців партію кокаїну вагою в 12 тонн, вона є найбільшою в історії країни.

Про це заявив президент Колумбії Хуан Мануель Сантос, який відвідав місце події, передає РБК з посиланням на RCN.

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У спецоперації під назвою «Агамемнон-2» брали участь 400 співробітників поліції. Партії наркотиків були заховані на чотирьох бананових фермах в департаменті Антьокія на північному заході Колумбії. Туди кокаїн звозили наркоторговці з десяти регіонів Колумбії.

За оцінками поліції, вартість партії на міжнародному ринку могла досягати 360 млн доларів (близько 310 млн євро).

Проте, за даними поліції, партія наркотиків в кінцевому рахунку належала одній з великих колумбійських банд «Клан затоки» під проводом Даріо Антоніо Усуге за прізвиськом Отоніель.

Влада Колумбії вважає банду одним із найнебезпечніших злочинних угруповань країни. Члени банди займаються здирництвом і торгівлею наркотиками.