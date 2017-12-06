Президент Чехії прийняв відставку уряду

Президент Чехії Мілош Земана прийняв у вівторок відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Богуславом Соботкою.

Про це повідомив речник чеського президента Іржі Овчачек, пише Європейська правда з посиланням на видання Novinky.

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Останнє засідання чинного уряду відбудеться 6 грудня. А ввечері цього ж дня Мілош Земан призначить прем'єр-міністром лідера політичного руху Андрея Бабіша.

13 грудня відбудеться церемонія призначення уряду Андрея Бабіша, до якого увійдуть 14 міністрів.

Очікується, що міністром закордонних справ стане чинний глава міноборони Мартін Стропніцкий. Посаду міністра оборони обійме чинна очільниця міністрества регіонального розвитку Карла Шлехтова.

Як повідомляв УНІАН, уряд Чехії на чолі з прем’єр-міністром Богуславом Соботкою, який був призначений 29 січня 2014 року, оголосив про відставку 29 листопада.

Уряд Чехії обирається терміном на чотири роки. Соботка був 11-им прем’єр-міністром в історії країни.