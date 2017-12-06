Трамп заявив про готовність перенести посольство США в Єрусалим

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з главою Палестини Махмудом Аббасом заявив, що готовий перенести американське посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Про цей намір Трамп також поінформував глав ще кількох держав Близького Сходу, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Крім того, у найближчі дні Вашингтон може заявити, що визнає Єрусалим столицею Ізраїлю.

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Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що оголосить про своє рішення в середу, 6 грудня, повідомляє Reuters.

За даними Bloomberg, Махмуд Аббас, президент Єгипту Абдул Ас-Сісі, король Йорданії Абдалла II, представники Саудівської Аравії попередили Трампа, що це рішення призведе до дестабілізації ситуації в регіоні та викличе обурення мусульман у всьому світі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав рішення США по Єрусалиму «червоною лінією» і пригрозив розривом дипломатичних відносин з Ізраїлем.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди посольство США.