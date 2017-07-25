Ізраїль вирішив прибрати металошукачі, які спровокували зіткнення з палестинцями

Кабінет безпеки Ізраїлю ухвалив рішення прибрати металодетектори, встановлені біля входів на Храмову гору в Єрусалимі після протестів мусульман. Про це повідомляє РБК з посиланням на Haaretz.

За словами ізраїльського чиновника, який був присутній на нараді кабінету безпеки, рамки металошукачів будуть замінені відеокамерами, які дозволять забезпечити безпеку відвідувачам Храмової гори.

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Чиновник зазначив, що кабінет безпеки виділив поліції Ізраїлю і міністерству громадської безпеки 100 млн шекелів для створення нової системи безпеки.

Також чиновник заявив, що поліція посилить свою присутність на Храмовій горі та буде припиняти можливі конфлікти. Чиновник підкреслив, що Ізраїль має намір зберегти статус-кво Храмової гори.

Раніше УНІАН повідомляв, що палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив про заморожування контактів з Ізраїлем на всіх рівнях. Приводом для заяви стали заходи безпеки, прийняті ізраїльською стороною в районі Храмової гори.