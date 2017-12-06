Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

21:05, 06 грудня 2017
Світ
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При цьому він зазначив, що прийняте рішення не означає ослаблення прихильності США пошуку довгострокового миру в регіоні.

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Про це повідомляє The New York Times.

"Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю", - заявив Трамп, підкресливши, що Ізраїль має право сам визначати свою столицю.

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При цьому він зазначив, що прийняте рішення не означає ослаблення прихильності США пошуку довгострокового миру в регіоні. Він також зазначив, що нинішній крок не пов'язаний з вирішенням спірних питань, зокрема, про кордони.

Нагадаємо, що глави європейської та німецької дипломатії застерігали Трампа, що одностороннє визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю тільки завадить мирного врегулювання на Близькому Сході.

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Теги: #Трамп Єрусалим Ізраїль