Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Про це повідомляє The New York Times.

"Я вирішив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю", - заявив Трамп, підкресливши, що Ізраїль має право сам визначати свою столицю.

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При цьому він зазначив, що прийняте рішення не означає ослаблення прихильності США пошуку довгострокового миру в регіоні. Він також зазначив, що нинішній крок не пов'язаний з вирішенням спірних питань, зокрема, про кордони.

Нагадаємо, що глави європейської та німецької дипломатії застерігали Трампа, що одностороннє визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю тільки завадить мирного врегулювання на Близькому Сході.