ЄС закликає Трампа не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю

Євросоюз і Німеччина застерігають США від одностороннього визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Необхідно уникати всього, що може перешкодити мирному врегулюванню та концепції створення двох держав для ізраїльтян і палестинців, заявила у вівторок, 5 грудня, в Брюсселі верховний представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Федеріка Могеріні. Майбутнє Єрусалима як столиці двох держав повинно стати предметом обговорення за столом переговорів, підкреслила вона, як пише DW.

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Могеріні підтримав глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel). "Рішення проблеми Єрусалиму можливо тільки на прямих переговорах між двома сторонами", - заявив він в Берліні, додавши, що все, що сприяє загостренню ситуації в нинішні часи, "є контрпродуктивним".

Очікувалося, що президент США Дональд Трамп ще в понеділок оголосить про перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму. Тим не менш, цей крок зроблено не було. Як пояснив представник Білого дому Хоган Гідлі, відповідне рішення буде прийнято в найближчі дні. Конкретного терміну він, проте, не назвав.

Про намір визнати Єрусалим столицею Ізраїлю Трамп заявляв ще в ході передвиборної кампанії перед президентськими виборами в 2016 році. На міжнародному рівні Єрусалим не визнається ізраїльською столицею, оскільки статус міста повинен бути визначений в ході мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями, які хочуть проголосити східну частину Єрусалима, зайняту ізраїлем у 1967 році, столицею майбутньої незалежної палестинської держави.

Конгрес США ще в 1995 році прийняв закон про перенесення американського посольства в Єрусалим. Однак його застосування протягом минулих 12 років постійно переносилося (кожен раз на півроку), з обґрунтуванням, що це зашкодить національній безпеці.