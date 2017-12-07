Південна Корея створює елітний загін для ліквідації Кім Чен Ина у разі війни (відео)

Південна Корея створює загін з тисячі елітних спецпризначенців для ліквідації лідера КНДР Кім Чен Ина та його поплічників, у разі нападу на Сеул.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, натреновані американцями силовики також мають у максимально короткий термін знешкодити ядерно-ракетні комплекси КНДР. Підрозділ мав почати роботу у 2019-му, але ядерні випробовування північних сусідів змусили Сеул пришвидшитися.

Витрати на елітний загін вже закладені в оборонний бюджет країни і становитимуть трохи більше 300 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, МЗС КНДР заявило про неминучість війни на Корейському півострові. "Початок війни на Корейському півострові - встановлений факт. Залишається питання: коли почнеться війна?", - йдеться в заяві представника зовнішньополітичного відомства Північної Кореї.