У КНДР заявили про неминучість війни на Корейському півострові

Масштабні спільні навчання США і Південної Кореї, а також заяви з боку вищого керівництва Штатів роблять війну на Корейському півострові неминучою.

Про це повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК з посиланням на заяву представника МЗС КНДР, передає РБК.

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"Початок війни на Корейському півострові - встановлений факт. Залишається питання: коли почнеться війна?", - йдеться в заяві представника зовнішньополітичного відомства Північної Кореї.

За його словами, влада Північної Кореї "не хоче війни заради війни".

"Однак не будемо приховувати, що якщо США продовжать випробовувати наше терпіння і розпалять ядерну війну, ми, безумовно, змусимо США дорого заплатити за наслідки, застосувавши ядерну зброю, яку ми постійно поліпшуємо", - йдеться в заяві.

Раніше в КНДР заявили, що військові навчання Vigilant Ace за участю військових Сполучених Штатів Америки і Південної Кореї, які почалися в понеділок, 4 грудня, "прискорять самознищення" цих двох країн.