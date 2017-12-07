Прем'єр-міністр Польщі заявила про відставку

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила про свою відставку.

Про це заявила прес-секретар правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS) Беата Мазурек, повідомляє Радіо Польща.

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Шидло зробила таку заяву на засіданні політичного комітету PiS.

Кандидатом на посаду нового прем'єр-міністра є Матеуш Моравецький, який обіймає нині посаду віце-прем'єра, міністра фінансів та розвитку.

Його кандидатуру схвалив політичний комітет «Правa і Справедливості».

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда призначив Беату Шидло прем'єр-міністра країни 13 листопада 2015 року. Тоді Дуда підкреслив, що уряд Шидло починає працювати у надзвичайних умовах, маючи одноосібну більшість в обох палатах парламенту.