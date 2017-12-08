Призначено нового прем'єр-міністра Польщі

Новим прем’єр-міністром Польщі призначений Матеуш Моравецький, який раніше обіймав посаду віце-прем’єра – міністра розвитку й фінансів Польщі, передає Польське радіо.

Читайте такожУ президента Польщі заявили, що Європа може обрати Москву, а не КиївПрезидент Польщі Анджей Дуда заявив, що розраховує на «хорошу співпрацю» з новим головою уряду.

«Пан є моїм прем’єром. Не лише буду тримати кулаки за пана, я постійно відкритий для співпраці», – цитує Дуду його канцелярія в Twitter.

Згідно з Конституцією, Моравецький має 14 днів для представлення складу свого уряду.

Під час урочистості, прем’єр-міністр Моравецький сказав, що він продовжуватиме роботу уряду Беати Шидло: «Програма, яку ми реалізували, буде й надалі для мене таким шляхом і дороговказом, щоб якнайкраще служити польському суспільству, польським родинам, бо це був такий промінь, який світить для нас дуже міцно і який прагне якнайміцніше світити в майбутньому. Треба служити зміцненню безпеки Польщі, польській економіці і польській позиції на міжнародній арені».

Як повідомляв УНІАН, попередниця Моравецького на посаді прем’єра Беата Шидло пішла у відставку 7 грудня. Про причини свого рішення вона не повідомляла. Вона очолила уряд 16 листопада 2015 року.