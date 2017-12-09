У Китаї стався вибух на хімпідприємстві, є загиблі - ЗМІ

На сході Китаю в результаті вибуху на території індустріального парку хімічної промисловості загинули двоє людей, ще семеро залишаються під завалами, повідомляє Новое время з посиланням на Сіньхуа.

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"Вибух стався приблизно о 2:20 ранку в цеху біотехнологічної компанії на території індустріального парку хімічної промисловості в Гуаннанському повіті", - йдеться у повідомленні.

"Двоє осіб загинуло та сім опинилося в пастці після того, як стався вибух в промисловому парку провінції Цзянсу в східному Китаї", - йдеться в повідомленні.

Пожежникам вдалося загасити полум'я, проводяться рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що в результати вибуху в китайському місті Нінбо на південь від Шанхая загинули щонайменше двоє осіб.