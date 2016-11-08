В Китаї на електростанції прогримів вибух, є загиблі та поранені - ЗМІ
10:30, 08 листопада 2016Світ
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У Східному Китаї у місті Цзибо (провінція Шаньдун) стався вибух на теплоелектростанції.
Рятувальники у Китаї / Ілюстрація / twitter.com/xhnews
Щонайменше двоє людей загинули і ще дев'ять отримали поранення через вибух на ТЕЦ. Про це з посиланням на адміністрацію міста повідомляє ТАСС.
За попередніми даними, в установці для десульфурування вибухнула ємність з аміаком.
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На місце події прибули поліція, пожежники, екологи та інші екстрені служби.
Електростанція забезпечує теплом і енергією 110 підприємств міста і житлові райони. Влада встановлює причини аварії.
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