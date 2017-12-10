Пентагон повідомив про ліквідацію у Ємені лідера Аль-Каїди

Міністерство оборони США повідомило, що в результаті повітряних ударів в центральному Ємені було знищено п'ять терористів аль-Кайди.

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Як передає Голос Америки, у заяві Центрального командування ЗС США зазначено, що авіаудари були завдані 20 листопада. Їх метою був Муджахід аль-Адані, також відомий, як Мухаммад Шукрі, лідер аль-Кайди і четверо його соратників.

Згідно з текстом заяви, аль-Адані планував і здійснював терористичні атаки проти Ємену і сил міжнародної коаліції. Він володів значною владою і впливом в аль-Кайді на Арабському півострові.