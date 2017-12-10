Німеччина очолить чотири проекти ЄС в оборонній сфері

Німеччина керуватиме чотирма з 17 проектів нової програми ЄС у сфері оборони - PESCO (Permanent Structured Cooperation, або "постійне структурне співробітництво").

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на документи першої зустрічі PESCO, наміченої на 11 грудня.

Зокрема, Німеччина очолить медико-санітарну службу, центр логістики, центр навчально-тренувальних місій і службу, яка займеться створенням сил швидкого реагування.

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У цьому засіданні PESCO візьмуть участь міністри закордонних справ 25 з 28 країн ЄС. Серед інших проектів названі програма створення роботів-водолазів і броньованих автомобілів, проекти з поліпшення патрулювання морського простору на південному сході Європи, удосконалення допомоги в надзвичайних ситуаціях і обмін інформацією між спецслужбами в області інтернету. Число учасників окремих проектів коливається від двох до 23.

В середині листопада 23 країни Євросоюзу заклали фундамент європейського оборонного союзу, підписавши офіційне повідомлення про розширення співпраці у військовій та оборонній сфері. Пізніше до PESCO приєдналися ще дві країни - Ірландія і Португалія. Як і раніше не беруть участі в ній лише Велика Британія, Мальта і Данія.

Повідомлення про PESCO містить принципи, що лежать в основі співробітництва, а також список з 20 зобов'язань його учасників. Серед них - регулярне збільшення оборонного бюджету "для досягнення обумовлених цілей", а також участь у спільних оборонних проектах.

Раніше проти розвитку тісного співробітництва в оборонній сфері в ЄС виступала Велика Британія, яка віддає пріоритет партнерству в рамках НАТО. Це перешкода відпала після рішення Лондона вийти зі складу Євросоюзу.