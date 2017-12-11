25 країн ЄС розширили співпрацю в оборонній сфері

13:46, 11 грудня 2017
Світ
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Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ схвалила угоду про розширення оборонного співробітництва, укладену між більшістю країн ЄС, включаючи Німеччину.

Ілюстрація / REUTERS

Країни ЄС офіційно схвалили співробітництво в рамках оборонного союзу. Відповідну угоду схвалила Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі в понеділок, 11 грудня, як пише DW.

Про розширення оборонного співробітництва домовилися 25 країн Європейського Союзу, включаючи Німеччину, повідомляється на сайті Ради ЄС.

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13 листопада ФРН і ще 22 країни Євросоюзу заклали фундамент європейського оборонного союзу, підписавши в понеділок, 13 листопада, офіційне повідомлення про розширення "постійного структурного співробітництва" - Permanent Structured Cooperation (PESCO) - у військовій і оборонній сфері. Серед підписантів були представники всіх держав ЄС, окрім Данії, Ірландії, Мальти, Португалії і Великобританії, яка має намір покинути ЄС у березні 2019 року. Повідомлялося, що ці 5 країн можуть приєднатися до угоди пізніше.

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Теги: #співпраця в оборонній сфері#ЄС оборона#оборонний союз