23 держави ЄС погодились на оборонну співпрацю

Міністри закордонних справ та міністри оборони 23-х держав-членів Європейського Союзу у понеділок, 13 листопада, взяли на себе зобов'язання поглибити співпрацю у сфері безпеки. Представники 23-х з 28-ми членів ЄС підписали декларацію про наміри брати участь у "постійній структурній співпраці з питань безпеки та оборони" (Permanent Structured Cooperation on security and defence, PESCO). Це є одним з кроків на шляху створення європейського оборонного союзу, як повідомляє DW.

Після підписання декларації про наміри остаточне рішення щодо започаткування PESCO має бути ухвалене у грудні 2017 року, інформує dpa. Участь у реалізації цих намірів є добровільною для членів ЄС. Ірландія, Португалія та Мальта досі розмірковують, чи брати участь в PESCO. Дві країни - Великобританія та Данія - відмовились брати участь у ньому.

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Як зазначає dpa, рішення створити PESCO свідчить про те, що ЄС рухається у напрямку самостійності у питанні забезпечення власної оборони замість того, щоб розраховувати у цьому питанні винятково на НАТО. У Брюсселі наголошують, що PESCO не стане конкурентом Північноатлантичного альянсу, до якого входять 22 члени ЄС. За даними верховної представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, на даний час країни ЄС вже представили понад 50 проектів, які мають бути реалізовані в рамках PESCO.

У червні 2017 року на саміті ЄС був затверджений план розвитку PESCO. Глава Європейської Ради Дональд Туск тоді назвав це рішення "історичним кроком". Учасники саміту домовилися також про створення єдиного фонду, з якого фінансуватимуться розробки систем озброєнь та їхні спільні закупівлі.