Путін визнав, що не всі російські військові покинуть Сирію

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що РФ збереже в Сирії дві військові бази.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав сьогодні в ході відвідання російської авіабази в Сирії.

«Тут створені й на постійній основі діятимуть два пункти базування: в Тартусі та Хмеймімі. І якщо терористи знову піднімуть голову, то ми завдамо їм таких ударів, яких вони поки й не бачили», - сказав Путін.

Він підкреслив, Сирія збережена як суверенна незалежна держава. До своїх домівок повертаються біженці. Створено умови для політичного врегулювання під егідою Організації Об'єднаних Націй. Відповідно до міжнародних угод у Сирії продовжує працювати Російський центр із примирення ворогуючих сторін, додав він.