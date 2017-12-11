Путін прибув на базу Хмеймім у Сирії і наказав почати виведення російських військ

Президент Росії Володимир Путін прилетів на російську військову базу «Хмеймім» у Сирії та віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

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«Міністру оборони, начальнику Генштабу наказую розпочати виведення російського угруповання військ до пунктів їх постійної дислокації», - сказав Путін.

Крім того, президент РФ заявив, що російські військові повертаються із Сирії з перемогою.

Повідомляється, що главу російської держави на базі зустрів президент Сирії Башар Асад, а також міністр оборони Росії Сергій Шойгу й командувач російського угруповання Сергій Суровикін.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня начальник Генштабу Росії і перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов заявив, що Сирія повністю звільнена від ІД.

У свою чергу, Пентагон та експерти спростовують заяву РФ про "звільнення" Сирії від ІДІЛ.

14 березня 2016 року Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.

15 березня в Міноборони РФ вже заявили про початок виведення основної частини угруповання російської армії з Сирії.

«Технічний персонал авіабази приступив до підготовки літаків для здійснення далекого перельоту на аеродроми базування в Російській Федерації. Особовий склад здійснює навантаження обладнання, матеріально-технічних засобів і майна на літаки військово-транспортної авіації. Літаки з авіабази Хмеймім виконають переліт у пункти постійної дислокації на території Росії повітряними ешелонами в супроводі літаків військово-транспортної авіації. При виконанні тривалого перельоту на відстань понад 5 тис. км літаки здійснять проміжні посадки на аеродромах у Російській Федерації для дозаправки паливом і контролю технічного стану», - йшлося в повідомленні.

29 грудня 2016 року керівництво РФ знову заявило про намір скоротити своє військове угруповання в Сирії.

Зокрема, Шойгу заявив, що створено умови для скорочення російського угруповання військ на території Сирії.

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«У разі прийняття вами рішення про набуття чинності зазначених домовленостей, готові забезпечити запровадження режиму припинення бойових дій, організувавши постійний контроль за його дотриманням. На цей час сформовано всі передумови для припинення бойових дій на території Сирії, налагодження прямого діалогу між урядом Сирії та опозицією, зацікавленою в збереженні територіальної цілісності Сирії і суверенітету цієї країни», - сказав він.

Своєю чергою Путін заявив, що згоден скоротити військову присутність у Сирії.

«Згоден з пропозицією Міністерства оборони щодо скорочення нашої військової присутності в Сирійській республіці, маючи на увазі, що ми, безумовно, продовжуватимемо боротьбу з міжнародним тероризмом і далі надаватимемо підтримку законному сирійському уряду в боротьбі з тероризмом і, безумовно, виконуватимемо домовленості, яких нами досягнуто, в тому числі з розвитку пунктів базування російських збройних сил у Тартусі і на аеродромі Хмеймім», - сказав Путін.