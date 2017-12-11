Встановлено особу підозрюваного в організації вибуху у Нью-Йорку - ЗМІ

Поліція встановила особу людини, яка, імовірно, влаштувала вибух у Нью-Йорку, повідомляє Fox News.

"У мене є ім'я підозрюваного, але я не хочу називати його зараз. Головне, що його знає поліція. Це 27-річний чоловік із Брукліна", — повідомив у прямому ефірі кореспондент телеканалу з місця подій.

Ведучі поцікавилися, чи народився цей чоловік в Брукліні. Кореспондент відповів тільки, що у чоловіка "іноземне ім'я".

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Пізніше Fox News із посиланням на місцеву владу передав, що підозрюваний жив у США щонайменше сім років. За даними газети New York Post, він може бути вихідцем із Бангладеш.

Вибух прогримів сьогодні біля автобусної станції на Манхеттені. Постраждали чотири людини, включаючи самого підозрюваного. Травми не представляють небезпеки для життя.

Президента США Дональда Трампа вже поінформували про подію. Розслідуванням займаються поліція і ФБР. Встановлюється, чи діяв чоловік поодинці або в нього були спільники.

За даними ЗМІ, злочинець з саморобним вибуховим пристроєм, прикріпленим до тіла, намагався пройти на станцію метро, але його затримали. Обставини, що призвели до вибуху, поки невідомі. Тип бомби поки не встановлено.