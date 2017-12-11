На найбільшому автовокзалі США у Нью-Йорку стався вибух: почалась евакуація людей (фото, відео)

На Мангеттені у Нью-Йорку, поблизу Таймс-скверу, сьогодні стався вибух.

Про це повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на поліції Нью-Йорка. Зазначається, що інцидент стався вранці в понеділок на автостанції поблизу Таймс-скверу.

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Через вибух «невідомого походження» на 42-й вулиці та 8-й авеню було евакуйовано лінію A, C і E автовокзалу, додали в поліції.

ABC News з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що ймовірно була підірвана саморобна бомба у підземному переході на станції.

Одна особа була затримана, і, відповідно до повідомлень у соцмережах, є щонайменше один поранений.

Port Authority Bus Terminal, на якому стався вибух, є найбільшим терміналом у США, який обслуговує понад 65 мільйонів людей на рік.