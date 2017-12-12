Ще один фронт Путіна: на відео потрапило, як російські найманці навчають солдат у Судані

Опубліковано відео, на якому суданські солдати тренуються під наглядом бійців приватної військової компанії (ПВК) Росії.

Ролик у своєму Twitter показав російський військовий кореспондент Олександр Коц.

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"Будні російської ПВК у Судані (голос за кадром). Не Південному, як анонсувалося раніше, а просто у Судані", - підписав він відео.

На кадрах видно, як троє озброєних солдатів відпрацьовують штурм будинку в пустелі. Голос за кадром віддає їм команди арабською. Але коли один з військових втрачає муляж гранати, інструктор починає матюкатися російською.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Будні російської ПВК в Судані (голос за кадром). Не Южному, як анонсувалося раніше, а просто в Судані. На фіг потрібен Південний, у нього і виходу до моря немає. pic.twitter.com/qoSQ9I3ben — Олександр Коц (@sashakots) December 12, 2017

Раніше ЗМІ повідомляли, що бійці російських приватних військових компаній, які раніше воювали на сході України і в Сирії, тепер беруть участь у збройному конфлікті в Судані на боці уряду Омара Башира, де вже воюють добровольці з Росії.

Російська військова активність у цьому регіоні продиктована швидше прагненням довести будь-яку ціну всьому світу, що Росія здатна "проектувати силу", стверджують експерти.