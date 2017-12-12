У Кремлі заявили про завершення операції "з порятунку Сирії"

У Кремлі заявили, що операцію з визволення Сирії від терористів завершено, і необхідності в широкомасштабній військовій присутності в цій країні немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«По суті, операцію з порятунку Сирії й визволення території Сирії від терористів завершено, і більше немає необхідності у використанні широкомасштабного бойового потенціалу. Просто немає об'єкта для використання такого потенціалу. Тому верховний головнокомандувач й ухвалив рішення про виведення (військ)», – сказав Пєсков.

«Разом з тим він наголосив, що такі пункти тимчасового базування, як Хмеймім і Тартус залишатимуться. Президент наголосив, що в Сирії терористи можуть намагатися піднімати голову, але в цих випадках по них завдаватимуться нищівні удари в тому обсягу і такої сили, яких вони досі не бачили. Це слова президента, сказані вчора», - додав він.

Відповідаючи на питання, чи не була вчорашня поїздка президента РФ Володимира Путіна до Сирії, Туреччини і Єгипту пов'язана з бажанням заповнити вакуум у регіоні та зміцнити позиції Росії на Близькому Сході, Пєсков сказав, що «йдеться про цілеспрямовану і послідовну роботу російської сторони в руслі політики, яку досить давно формулює президент Росії».

За його словами, ця політика спрямована «на відновлення і порятунок Сирійської Арабської Республіки, підтримку легітимної влади, пошук політичного врегулювання в САР».

Крім того, йдеться і про розвиток багатоформатних двосторонніх відносин як із Туреччиною, так і з Єгиптом й з Сирією.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня керівництво Росії заявило, що завершило розгром терористів «Ісламської держави» в Сирії.

11 грудня Путін прилетів на російську військову базу «Хмеймім» у Сирії та віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни.

Раніше аналогічні накази віддавали як мінімум двічі: в березні та грудні 2016 року.

Так, 14 березня 2016 року Путін наказав почати виведення основних сил РФ із Сирії з 15 березня. 15 березня в Міноборони РФ заявили про початок виведення основної частини угруповання російської армії з Сирії.

29 грудня 2016 року керівництво РФ знову заявило про намір скоротити своє військове угруповання в Сирії.