США та Китай обговорили план дій у разі падіння диктатури в Північній Кореї

Представники США та Китаю обговорили, як розподілити ядерну зброю Північної Кореї у разі падіння уряду Кім Чин Іна. Про це заявив у своєму виступі в аналітичному центрі Вашингтона в Атлантичній раді Державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Також Тіллерсон запропонував почати прямі переговори з Північною Кореєю без попередніх домовленостей, відмовившись від однієї з ключових вимог США, щоб Пхеньян спочатку погодився на відмову від ядерного арсеналу, повідомляє Reuters.

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В той же час видання зазначає, що у Білому домі не відмовляються від принципової позиції щодо обов’язкової умови відмови від ядерної зброї Кореєю для проведення будь-яких переговорів.

"Погляди президента на Північну Корею не змінилися", - заявили в Білому домі. "Північна Корея діє небезпечно ... Дії Північної Кореї не добрі для кожного і, звичайно, не добрі для самої Північної Кореї», - йдеться у повідомленні.

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В свою чергу Тіллерсон у своєму виступі в аналітичному центрі Вашингтона в Атлантичній раді у вівторок дав зрозуміти, що Сполучені Штати хочуть врегулювати протиборство Північної Кореї через мирну дипломатію.

«Ми можемо говорити про погоду, якщо хочете. Можна говорити про те, чи буде цей стіл квадратний або круглий. Після чого ми можемо почати викладати карту, дорожню карту того, як ми хочемо працювати надалі", - заявив Тіллерсон.