США стурбовані ймовірністю створення в КНДР біологічної зброї - Washington Post

За 5 місяців до першого випробування ядерної зброї Північною Кореєю в 2006 році розвідка США попередила Конгрес про те, що Пхеньян веде таємну розробку біологічної зброї.

Зараз ця програма продовжує набирати обертів, пише The Washington Post із посиланням на експертів і джерела в розвідувальних колах.

Раніше вважалося, що у комуністичного режиму Північної Кореї, який заволодів спорами сибірської виразки і віспи, є команда вчених, однак не вистачає технічних навичок для створення повноцінної зброї. Однак до теперішнього моменту Пхеньян вже володіє елементарною біотехнологічною інфраструктурою.

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"Північна Корея наполегливо рухається до отримання необхідного устаткування, яке потенційно може бути використане для розвитку програми біозброї, від підприємств, які зможуть виготовляти мікроорганізми тоннами, до лабораторій, що спеціалізуються на генетичних модифікаціях", - пише The Washington Post, посилаючись на дані американської та азійської розвідки.

Крім цього зазначається, що влада КНДР відправляє своїх науковців за кордон для отримання вчених ступенів мікробіології.

Такі дії стривожили американських аналітиків, які вважають, що Північна Корея, що наполегливо працює над створенням різної зброї масового ураження, при бажанні зможе налагодити виробництво біологічних патогенів в промислових масштабах.

"Якщо це почнеться завтра, ми можемо не помітити. Хіба що ми будемо везучими і наш інформатор опиниться в правильному місці", - сказав виданню анонімний чиновник.