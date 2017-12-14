У Польщі відповіли на слова Путіна про Смоленську катастрофу "шукайте бомбу у Варшаві"

Росія приховує ключових свідків Смоленської катастрофи і не віддає Польщі уламки Ту-154М.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький, коментуючи слова президента Росії Володимира Путіна про те, що на борту літака Леха Качинського не було вибуху, а якщо й був, то вибухівку заклали у Варшаві, повідомляє РАР.

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"Дії російської сторони, а саме відсутність реакції на прохання про надання правової допомоги, приховування важливих свідків, учасників подій 10 квітня 2010 року, й утримування уламків Ту-154М не сприяють розкриттю повної правди й змушують нас замислитися щодо намірів Росії щодо нас, ролі російських учасників цих подій", - сказав Ціхоцький.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час щорічної прес-конференції назвав "нісенітницею" версію про причетність Росії до катастрофи Ту-154 під Смоленськом у 2010 році.

"Це нісенітниця якась, безглуздя. Не було ніяких вибухів. А якщо і були - то бомбу у Варшаві поклали, там і шукайте", - заявив він.

Раніше у Міноборони Польщі повідомили, що комісія з розслідування Смоленської катастрофи знайшла докази, які вказують на два вибухи на борту ТУ-154М.