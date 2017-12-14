Путін про катастрофу під Смоленськом: шукайте бомбу у Варшаві

Президент РФ Володимир Путін під час щорічної прес-конференції назвав "нісенітницею" версію про причетність Росії до катастрофи Ту-154 під Смоленськом в 2010 році.

Читайте такожМіністр оборони Польщі заявив, що Смоленська катастрофа не була випадковістю

"Питання з Польщі: коли повернуть останки авіакатастрофи під Смоленськом? Польща хоче опублікувати нову доповідь, там є натяки, що Росія спровокувала цю катастрофу", - запитали у Путіна, передає Meduza.

"Це нісенітниця якась, безглуздя. Не було ніяких вибухів. А якщо і були - то бомбу у Варшаві поклали, там і шукайте", - відповів Путін.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Польщі заявили про наявність доказів вибухів на борту Ту-154.

10 квітня 2010 року президентський авіалайнер Ту-154М Повітряних сил Польщі виконував рейс Варшава-Смоленськ, але при заході на посадку на аеродром Смоленськ-Північний в умовах сильного туману лайнер зіткнувся з деревами, впав на землю і повністю зруйнувався. Загинули всі 96 людей, які перебували на його борту - у тому числі президент Польщі Лех Качиньський, його дружина Марія Качиньська, а також відомі польські політики, майже все вище військове командування та громадські та релігійні діячі.