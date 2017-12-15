У США заговорили про створення міжнародної коаліції проти Ірану
Хейлі наголосила, що іранська влада порушила резолюції Ради Безпеки ООН щодо розповсюдження зброї.
Сполучені Штати Америки заявляють про наміри створити міжнародну коаліцію для "протистояння" Ірану.
Про це в середу, 14 грудня, заявила постійна представниця Вашингтона в ООН Ніккі Хейлі, презентуючи речові докази, які, як вона заявила, доводять очевидну причетність Ірану до постачання зброї, яку використовують повстанці-хусити у Ємені, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.
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"Ви побачите, як ми створимо коаліцію, щоб дійсно протистояти Ірану і тому, що вони (іранці - Ред.) роблять", - заявила Хейлі під час прес-конференції.
При цьому вона продемонструвала предмет, який, за словами представниці США в ООН, є залишками іранської балістичної ракети, випущеної повстанцями-хуситами з Ємену по Саудівській Аравії раніше цього року.
Хейлі також наголосила, що таким чином іранська влада порушила резолюції Ради Безпеки ООН щодо розповсюдження зброї.