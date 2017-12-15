У США заговорили про створення міжнародної коаліції проти Ірану

Сполучені Штати Америки заявляють про наміри створити міжнародну коаліцію для "протистояння" Ірану.

Про це в середу, 14 грудня, заявила постійна представниця Вашингтона в ООН Ніккі Хейлі, презентуючи речові докази, які, як вона заявила, доводять очевидну причетність Ірану до постачання зброї, яку використовують повстанці-хусити у Ємені, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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"Ви побачите, як ми створимо коаліцію, щоб дійсно протистояти Ірану і тому, що вони (іранці - Ред.) роблять", - заявила Хейлі під час прес-конференції.

При цьому вона продемонструвала предмет, який, за словами представниці США в ООН, є залишками іранської балістичної ракети, випущеної повстанцями-хуситами з Ємену по Саудівській Аравії раніше цього року.

Хейлі також наголосила, що таким чином іранська влада порушила резолюції Ради Безпеки ООН щодо розповсюдження зброї.