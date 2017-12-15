ЗМІ: Дастін Гоффман домагався 16-річну однокласницю дочки

Акторові Дастіну Гоффману знову пред'явлені звинувачення в домаганнях. На цей раз про непристойну поведінку з його сторони заявили три жінки, які розповіли про його поведінку виданню Variety, передає РБК.

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Всі інциденти, описані постраждалими, відбулися в 1980-х роках. Гоффману тоді було від 40 до 50 років. Постраждалі від його дій жінки були набагато молодші за нього, одній із них на той момент виповнилося лише 16 років. Дві жінки погодилися назвати своє ім'я, в той час як третя погодилася розповісти все журналістам лише на умовах анонімності.

Перша потерпіла була однокласницею дочки Гоффмана. Під час прогулянки з нею і дочкою, Гоффман, скориставшись тим, що її батьки затрималися і не забирали її додому, запропонував дочекатися їх у номері готелю. Незабаром після того, як вони зайшли у номер, Гоффман відіслав дочку і пішов в душ, з якого вийшов голим. Актор запропонував дівчинці зробити йому масаж, однак у цей час приїхали її батьки та забрали її з готелю.

Другий інцидент стався з дівчиною, яка познайомилася з Гоффманом на зйомках фільму «Іштар». До неї Гоффман приставав у присутності її бойфренда. Третя постраждала розповіла, що Гоффман домагався її в автомобілі, в якому крім них їхали ще кілька людей. Після цього він запропонував їй разом відправитися в готель. Вона, у стані сильного стресу, не зважилася відмовити акторові і вступила з ним у сексуальний зв'язок.

Раніше про домагання з боку Гоффмана розповіла продюсер і сценарист Венді Рісс і Ганна Грем Хантер, яка працювала з ним у 1985 році над фільмом «Смерть комівояжера» у якості помічниці продюсера.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Сальма Гайєк розповіла, що домагання Харві Вайнштейна перетворили для неї зйомки фільму "Фріда", у пекло.