Сальма Гайєк: відмовившись прийняти душ з Вайнштейном, вона була змушена знятися в еротичній сцені (відео)

Актриса Сальма Гайєк звинуватила продюсера Харві Вайнштейна в домаганнях. Її розповідь, що "розкриває правду про монстра", опублікована у New York Times, передає РБК.

Читайте такожАктриса подала позов проти Вайнштейна, заявивши, що він тримав її у сексуальному рабстві

Вона розповіла, що піддалася домаганням під час роботи над картиною "Фріда". "Я не дбала про гроші, я була така щаслива працювати з ним і цією компанією [Miramax]", - написала вона.

Після того, як Вайнштейн затвердив її на роль, Гайєк довелося постійно стикатися з його домаганнями. "Ні - на прохання прийняти з ним душ, ні - на прохання зробити йому масаж, ні - на прохання дозволити його другу голим зробити мені масаж, ні - на прохання зайнятися оральним сексом, ні - на прохання роздягнутися з іншою жінкою", - перерахувала вона.

За словами актриси, з кожним відмовою Вайнштейн проявляв "макіавелівську лють". Він використовував різні тактики переконання, "від улесливих розмов до обіцянки вбити". "Я вб'ю тебе, не думай, що я не зможу", - процитувала Хайєк продюсера.

Переконавшись, що актриса "не збирається отримати роль у фільмі таким чином, яким би він цього хотів", Вайнштейн пообіцяв взяти на роботу іншу акторку, звинувативши Гайєк у тому, що вона недостатньо відома для зйомок у такій картині. Продюсер "не хотів знімати фільм", пише актриса, і зажадав задіяти у ньому більш іменитих зірок. Гайєк звернулася за допомогою до знайомих, на її прохання у фільмі знялися Едвард Нортон, Антоніо Бандерас і Ешлі Джадд.

Вже під час зйомок Вайнштейн заявив, що умовою створення картини служить включення в сценарій сцени сексу Гайєк з іншою жінкою. За словами актриси, запросивши до роботи стільки талановитих людей, їй було складно відмовити продюсеру. Під час зйомки еротичної сцени у неї був нервовий зрив. "Мене почало трясти, почастішало дихання, я почала плакати і не могла зупинитися", - написала Гайєк, зазначивши, що труднощі були викликані тим, що їй довелося зніматися з іншою жінкою через умови Вайнштейна.

Адвокати Харві Вайнштейна вже відповіли Сальмі Гайєк. У заяві йдеться, що він повністю заперечує слова акторки про те, що змусив її зніматися в еротичній сцені. Також зазначено, що саме Вайнштейн переконав інвесторів затвердити на роль Сальму Гайєк, хоча спочатку планувалося підписати контракт із Дженніфер Лопес.

Фільм "Фріда" вийшов у 2002 році, Гайєк висувалася на премію "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA.

Читайте також"Такі чоловіки - хижаки": українська "дівчина Бонда" розповіла, як відшила Харві Вайнштейна

Гайєк зазначила, що журналісти намагалися з нею зв'язатися протягом осені, однак та "ховалася від відповідальності, пояснюючи це тим, що вже достатньо людей взяли участь у розкритті правди про монстра".

На початку жовтня у New York Times вийшло розслідування про Вайнштейна, в якому актриси, в тому числі Анджеліна Джолі, Ешлі Джадд і Гвінет Пелтроу, звинуватили продюсера в домаганнях. Після виходу матеріалу все більше актрис стали розповідати про домагання з боку відомого продюсера. Через скандал він був звільнений із власної компанії Weinstein Company, його позбавили членства у кіноакадеміях і нагород, Вайнштен сам пішов із Гільдії режисерів США.

Харві Вайнштен - один із засновників компанії Miramax, яка випустила фільми Стівена Содерберга, Квентіна Тарантіно, Пітера Грінуея і Педро Альмодовара і стала лідером «революції незалежного кіно» 1990-х.

Як повідомляв УНІАН, журнал Time назвав "людиною року" жінок, які першими розповіли про сексуальні домагання.