Трамп хотів продати дачі російських дипломатів у США - Washington Post

Президент США Дональд Трамп виступав з пропозицією продати вилучені у російських дипломатів дачі. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Як пише видання, це сталося після вступу Трампа на посаду президента. Він запропонував цю ідею після спеціального брифінгу ФБР, організованого для Трампа в Білому домі.

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За словами джерел, зустріч відбулася на тлі продовження розслідування про начебто втручання Росії в американські вибори в 2016 році, ондкано коли саме, вони не уточнили.

Видання також зазначає, що Майкл Флінн, який займав на той момент посаду радника Трампа з національної безпеки, поінформував тодішнього російського посла в США про можливе пом'якшення антиросійських санкцій. У зв'язку з чим президент Росії Володимир Путін міг розраховувати, що дачі дипломатів можуть повернути.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада США висунула вимогу до Російської Федерації закрити консульство в Сан-Франциско і зменшити кількість російських дипломатів у Вашингтоні і Нью-Йорку. Таким чином адміністрація президента Дональда Трампа здійснила заходи у відповідь на рішення РФ про висилку американських дипломатів з дипломатичних відомств в Росії.