Американські дипломати залишили дачу в Москві

Співробітники американського посольства в Росії залишили дачу в Срібному Бору. Про це повідомляє кореспондент агентства ТАСС.

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Замкнені зовні ворота, ймовірно, означають, що на території дачі не залишилося представників дипкорпусу та працівників технічного персоналу американського посольства.

"Раніше територію дачі покинули кілька вантажних автомобілів з меблями та винесеними з приміщень коробками", - сказано в повідомленні.

Доступ для представників американського посольства на територію низки об'єктів дипсобственности в Москві припинився опівдні.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії 28 липня оголосив про введення "дипломатичних санкцій" проти США. Зокрема, Москва скорочує чисельність американських дипломатів в Росії до 455 осіб. Володимир Путін заявив, що мова йде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Крім того, у відповідь Росія 1 серпня закриває США доступ до американської посольської дачі в Срібному Бору.