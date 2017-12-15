Екс-міністра РФ Улюкаєва засудили до 8 років колонії суворого режиму

Колишнього міністра економічного розвитку Російської Федерації Олексія Улюкаєва, підозрюваного у вимаганні хабара у розмірі 2 мільйонів доларів, засудили на 8 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Medusa.

Обвинувачення наполягало на 10 роках суворого режиму, а також штрафі у розмірі 500 мільйонів рублів. Суд, однак, виніс інше рішення, хоча й не набагато пом'якшене. Улюкаєву дали 8 років позбавлення волі і штраф у розмірі 130 мільйонів. Йому також заборонили обіймати керівні посади протягом 8 років.

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Нагадаємо, російського міністра затримали 15 листопада 2016 року співробітники ФСБ під час отримання хабара у розмірі 2 млн доларів. За версією слідства, Улюкаєв вимагав гроші від представника "Роснефти" за законну видачу позитивного висновку і оцінки операції з придбання державного пакету акцій компанії "Башнефть".

Головним суддею в процесі став одіозний Артур Карпов, який за винесення політичних рішень у справах потрапив у списки Магнітського і Савченко.

Голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв назвав затримання міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва важкою подією, яка виходить за межі розуміння.