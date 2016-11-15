Главу Мінекономрозвитку РФ затримали за отримання хабара: у Путіна вже відреагували

Він зазначив, що не знає, чи доповідали про це Путіну, передає РІА Новости.

"Це дуже серйозне звинувачення, яке вимагає дуже серйозних доказів. У будь-якому випадку, вирішувати що-небудь може тільки суд", — сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, Улюкаєв був затриманий за отримання 14 листопада 2016 року двох мільйонів доларів США за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, що дозволила ПАТ "НК "Роснефть" здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК "Башнефть" у розмірі 50 відсотків.

"Наразі міністр затриманий і щодо нього проводяться необхідні оперативні слідчі дії", - зазначили в СК РФ.

Найближчим часом слідством планується висунути Олексію Улюкаеву обвинувачення й клопотати про обрання запобіжного заходу.