Главу Мінекономрозвитку РФ затримали за отримання хабара: у Путіна вже відреагували
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи затримання міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва, заявив, що це дуже серйозне звинувачення, яке потребує вагомих доказів.
Він зазначив, що не знає, чи доповідали про це Путіну, передає РІА Новости.
"Це дуже серйозне звинувачення, яке вимагає дуже серйозних доказів. У будь-якому випадку, вирішувати що-небудь може тільки суд", — сказав Пєсков.
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Як повідомляв УНІАН, Улюкаєв був затриманий за отримання 14 листопада 2016 року двох мільйонів доларів США за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, що дозволила ПАТ "НК "Роснефть" здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК "Башнефть" у розмірі 50 відсотків.
"Наразі міністр затриманий і щодо нього проводяться необхідні оперативні слідчі дії", - зазначили в СК РФ.
Найближчим часом слідством планується висунути Олексію Улюкаеву обвинувачення й клопотати про обрання запобіжного заходу.