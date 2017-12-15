У Пентагоні розкрили деталі інциденту між F-22 і Су-25

Російський штурмовик Су-25 змусив пілота американського винищувача F-22 агресивно маневрувати, пролетівши на досить близькій відстані від нього в небі над східним берегом річки Євфрат у Сирії. Про це Fox News повідомив офіційний представник Пентагону Ерік Пехон.

Він також підтвердив, що повітряний інцидент, що стався 13 грудня, тривав 40 хвилин.

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Телеканал додає, що американські військові висловили стурбованість тим, що трапилося в ході переговорів із російською стороною по гарячій лінії. «Найбільше занепокоєння міжнародної коаліції полягає в тому, що ми могли б збити російський літак, тому що його дії розглядаються як загроза для наших повітряних або сухопутних сил», — пояснив Пехон.

У Вашингтоні стверджують, що Су-25 порушили встановлену зону польотів, створену щоб уникнути небажаних повітряних інцидентів. Російські штурмовики вторглися в контрольований американською авіацією район, що змусило F-22 зробити декілька попереджувальних пострілів і позначити свою присутність.