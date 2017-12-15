Білий дім посилив вимоги до країн, які мають безвізовий режим із США

Адміністрація Дональда Трампа висунула нові вимоги для 38 країн, які беруть участь у програмі безвізового режиму США.

Відтепер ці країни повинні використовувати дані про контртерористичні операції США для перевірки своїх громадян, які перетинають кордони з третіх країн, повідомляє УП з посиланням на Reuters.

Зазначається, що багато країн вже це роблять. Тепер це повинні робити всі країни, які мають безвізові домовленості із Сполученими Штатами.

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Крім того, Вашингтон зобов’язав проводити інформаційні кампанії про наслідки перевищення терміну перебування в США щодо тих країн, чиї громадяни найчастіше цим зловживають.

Серед таких країн – Греція, Угорщина, Португалія та Сан-Марино.

Зокрема, громадяни цих країн, які перевищили можливий термін перебування в США, у майбутньому можуть бути позбавлені права на безвізові подорожі до Сполучених Штатів.

Також США почне оцінювати країни, які мають безвіз із Вашингтоном щодо їхніх гарантій проти "інсайдерських загроз" у своїх аеропортах, особливо в тих, які мають прямі рейси до Сполучених Штатів.

Мета перевірок - переконатися, що працівники аеропортів та авіації в цих країнах не корумповані та не намагаються створювати загрозу для літаків, особливо тих, які пов'язані із США.